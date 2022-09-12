Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türk Lirası karşısında zirveye yerleşen döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,24 TL'den, Euro 18,39 TL'den, Sterlin ise 21,19 TL'den işlem görüyor.

Altın, gümüş ve bakır

Ons altın 1.714 dolar'dan, Gram altın 1.004 TL'den, Çeyrek altın 1.615 TL'den, Cumhuriyet altını 6.647 TL'den,

Gümüş ise 11,11 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21.724 Dolar'dan, Ethereum ise 1.726 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 91,52 dolar'dan işlem görüyor.