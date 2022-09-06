Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalardaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
Türkiye İstatistik Kurumu dün Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Resmi verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFEise ) yıllık %143,75, aylık %2,41 artmıştı.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 18,22 TL'den, Euro 18,15 TL'den, Sterlin ise 21,11 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.718 dolar'dan, Gram altın 1.006 TL'den, Çeyrek altın 1.617 TL'den, Cumhuriyet altını 6.655 TL'den,
Gümüş ise 10,74 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.769 Dolar'dan, Ethereum ise 1.651 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 95,05 dolar'dan işlem görüyor.
LPG'ye indirim, benzin ve motorine çifte zam
Hafta sonuna benzin 1,50 TL, motorin 2,42 kuruş indirimle girmişti. Ancak yeni hafta bu indirimleri unutturacak çifte zamla başladı. Bugün (6 Eylül Salı) itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam, LPG'de ise 40 kuruş indirim geldi.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,22 TL’ye, Ankara’da 19,35 TL’ye, İzmir’de 19,34 TL’ye, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,16 TL’ye, Ankara’da 25,27 TL’ye, İzmir’de 25,30 TL’ye yükseldi.
LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da Avrupa yakasında 11.07, Anadolu yakasında 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
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