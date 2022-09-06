Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu dün Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Resmi verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFEise ) yıllık %143,75, aylık %2,41 artmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,22 TL'den, Euro 18,15 TL'den, Sterlin ise 21,11 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.718 dolar'dan, Gram altın 1.006 TL'den, Çeyrek altın 1.617 TL'den, Cumhuriyet altını 6.655 TL'den,

Gümüş ise 10,74 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.769 Dolar'dan, Ethereum ise 1.651 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 95,05 dolar'dan işlem görüyor.

LPG'ye indirim, benzin ve motorine çifte zam

Hafta sonuna benzin 1,50 TL, motorin 2,42 kuruş indirimle girmişti. Ancak yeni hafta bu indirimleri unutturacak çifte zamla başladı. Bugün (6 Eylül Salı) itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam, LPG'de ise 40 kuruş indirim geldi.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,22 TL’ye, Ankara’da 19,35 TL’ye, İzmir’de 19,34 TL’ye, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,16 TL’ye, Ankara’da 25,27 TL’ye, İzmir’de 25,30 TL’ye yükseldi.

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da Avrupa yakasında 11.07, Anadolu yakasında 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.