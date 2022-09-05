Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Eylül 2021’de yükselişe geçen dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi görmüştü. Dolar kuru bugün yeni haftaya da 18.23 TL ile 2022 yılının rekoru ile başladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,23 TL'den, Euro 18,07 TL'den, Sterlin ise 20,92 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.712 dolar'dan, Gram altın 1.003 TL'den, Çeyrek altın 1.613 TL'den, Cumhuriyet altını 6.639 TL'den,

Gümüş ise 10,59 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.898 Dolar'dan, Ethereum ise 1.578 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 95,15 dolar'dan işlem görüyor.