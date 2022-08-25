Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18.16 TL'den, Euro 18,17 TL'den, Sterlin ise 21,56 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.756 dolardan,

Gram altın 1.025 TL'den,

Çeyrek altın 1.647 TL'den,

Cumhuriyet altını 6.779 TL'den,

Gümüş ise 11,25 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21.502 Dolar'dan, Ethereum ise 1.674 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana 100 doların altında fiyatlanan brent petrolün varil fiyatı da hareketlendi.

Brent petrolün varil fiyatı da 101,75 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların değişiminde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.