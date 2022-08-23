Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Yeni haftaya da zirvede başlayan piyasalarda geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizlerini bir puan indirmesinin etkileri sürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18.11 TL'den, Euro 17,96 TL'den, Sterlin ise 21,30 TL'den işlem görüyor.

Euro, dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı. Euro/dolar paritesi 1 seviyesinin altına indi.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.737 dolardan,

Gram altın 1.011 TL'den,

Çeyrek altın 1.627 TL'den,

Cumhuriyet altını 6.693 TL'den,

Gümüş ise 11,03 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Bitcoin 21.032 Dolar'dan,

Ethereum ise 1.579 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Yeni haftaya 100 doların altında başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 96,97 dolardan işlem görüyor.