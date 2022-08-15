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Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Piyasalar yeni haftaya da kritik seviyenin üstünde başladı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyürken, işte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Ekonomi 15.08.2022, 09:05
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Bu hafta gözler yurt dışında yoğun veri gündemine, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,95 TL'den,  Euro 18,42 TL'den, Sterlin ise 21,78 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.793 dolardan, Gram altın 1.034 TL'den, çeyrek altın 1.663 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.844 TL'den, Gümüş ise 11,90 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 24.841 Dolar'dan,  Ethereum ise 1.976 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol petrolün varil fiyatı 97.21 Amerikan dolarından işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

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