Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir devam ediyor. ABD’de, resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıkarken, kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,92 TL'den, Euro 18,34 TL'den, Sterlin ise 21,70 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.789 dolardan, Gram altın 1.031 TL'den, çeyrek altın 1.658 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.820 TL'den, Gümüş ise 11,78 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22.963 Dolar'dan, Ethereum ise 1.682 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.