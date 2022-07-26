Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler bu hafta faiz kararını verecek olan ABD Merkez Bankası FED'e çevrilmişken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı yılın ikinci yarısında daha da hız kazandı. Öte yandan dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 106,25 seviyesindeyken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0248 seviyesinde bulunuyor.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,85 TL'den, Euro 18,26 TL'den, Sterlin ise 21,56 TL'den güne başladı.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.722 dolardan, Gram altın 988 TL'den, çeyrek altın 1.589 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.540 TL'den,

Gümüş ise 10,66 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 101 dolardan, Ethereum ise bin 424 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Petrol yeni haftaya düşüşle başladı. ABD ham petrolü 94 doları görürken, Brent petrol de 103 doların altını görmüştü. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolünün fiyatı şu sıralar 106,63 dolardan fiyatlanıyor görüyor.