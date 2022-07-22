Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,73 TL'den, Euro 18,06 TL'den, Sterlin ise 21,22 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.713 dolardan, Gram altın 976 TL'den, çeyrek altın 1.570 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.458 TL'den,

Gümüş ise 10,69 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 957 Dolar, Ethereum ise bin 569 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Petrol fiyatlarında bir önceki seansta yaşanan sert düşüş haftanın son işlem gününde yerini yüzde 1'e varan yükselişe bıraktı.

ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi. ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.