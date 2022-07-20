Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz karar haftasında hem döviz hem de emtia fiyatları Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
İşte piyasalardaki son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 17,58 TL'den, Euro 18,02 TL'den, Sterlin ise 21,17 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.710 dolardan, Gram altın 966 TL'den, çeyrek altın 1.554 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.394 TL'den,
Gümüş ise 10,64 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 406 Dolar, Ethereum ise bin 564 Dolar'dan işlem görüyor.
Petrol fiyatında düşüş sürüyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 98 dolara kadar gerileyen Brent petrol, bu hafta 100 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasada Brent petrol, 106,97 dolardan satılıyor.