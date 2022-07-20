Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,58 TL'den, Euro 18,02 TL'den, Sterlin ise 21,17 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.710 dolardan, Gram altın 966 TL'den, çeyrek altın 1.554 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.394 TL'den,



Gümüş ise 10,64 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23 bin 406 Dolar, Ethereum ise bin 564 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol fiyatında düşüş sürüyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 98 dolara kadar gerileyen Brent petrol, bu hafta 100 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasada Brent petrol, 106,97 dolardan satılıyor.