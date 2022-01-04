Piyasalarda son durum ne? Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Yeni yıla hızlı başlayan piyasalarda, dolar, euro ve altında ibre yeniden yukarı döndü. Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında işte piyasalardaki son durum...

Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımları piyasaları dizginlemiş gibi gözükse de hem dövizde hem de altındaki yükseliş hala sürüyor.

2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran döviz ve emtia piyasası yeni yıla da sert bir giriş yaptı.

Enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Başta milyonlarca memur ve emekli olmak üzere tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. 2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. Buna göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Dün açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında dolar, euro ve altında yükseliş sürüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,16 TL'den, Euro 14,90 TL'den, Sterlin ise 17,75 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.804 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 755/762, çeyrek altın 1.225/1.251, Cumhuriyet altını ise 5.041/5.096 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9.64 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 46 bin 146 dolardan, Ethereum ise 3 bin 737 dolardan fiyatlanıyor.