Piyasalarda son durum ne? Dolar, Euro ve altın ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk işlem gününde döviz ve altın fiyatları yükselişle başladı.

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımları konusunda daha agresif olacağı beklentilerinin ABD Doları'nı güçlendirmesi altın fiyatını aşağı yönlü baskı altında tutmaya devam ediyor.

Piyasaların takip ettiği maddelerin başında yine koronavirüs salgını ilk sırada yer alırken, Rusya-Ukrayna gerilimi de piyasaları domine ediyor.

Öte yandan Türkiye'de 2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybı sonrası ekonomi yönetiminin "Türk Lirası'nı güçlendirme" politikalarına ilişkin atılacak yeni adımlar da merakla bekleniyor.

Bu bilgilerin gölgesinde piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,53 TL'den, Euro 15,13 TL'den, Sterlin ise 18,20 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.787 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 770/778, çeyrek altın 1.249/1.277, Cumhuriyet altını ise 5.139/5.198 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 9,70 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında hafta sonu yeniden yeşil ışık yakarak yatırımcısını heyecanlandıran Bitcoin 36 bin 910, Ethereum ise 2 bin 499 dolar seviyesinde.