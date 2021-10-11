Piyasalarda son durum ne?

Son 4 haftada yaklaşık yüzde 5,95 değer kazanan dolar, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8.97 liranın üzerini görerek tarihi zirveye yükseldi.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan Dolar 8.95 liradan, Euro 10.37 liradan, Sterlin ise 12,23 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,56 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.756 dolar olan altında, gram altın 500/506, çeyrek altın 812/830, Cumhuriyet altını ise 3.342/3.377 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 54 bin 444 dolardan, Ethereum 3 bin 513 dolardan fiyatlanıyor.

GÖZLER İŞSİZLİK RAKAMLARINDA

Yurt içinde haftaya önemli verilerle başlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ödemeler dengesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise işgücü istatistikleri verilerini yayımlayacak (10.00). Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 12 olarak açıklanmıştı. Cari işlemler dengesi Temmuz ayında 683 milyon dolar açık vermişti. Anketlerde ağustos ayı cari işlemler medyan tahmini 235 milyon dolar açık civarında.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Küresel piyasaların bugün yakından izlediği veri en önemli olan ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 194 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 500 bin geleceği yönündeydi.

Ülkede işsizlik oranı da eylülde yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.