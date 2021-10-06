Piyasalarda son durum ne?

Döviz kurları haftaya başladığı seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Açıklanan enflasyon verilerinin de ateşlediği piyasalarda ibreler yukarı yönlü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,88 TL'den, Euro 10,30 TL'den, Sterlin ise 12,11 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,41 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.752 dolar olan altında, gram altın 496/500, çeyrek altın 804/821, Cumhuriyet altını ise 3.309/3.344 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI

Haftasonu boyunca piyasaların yeşil olduğu kripto para piyasasında ise, Bitcoin 51 bin 397 dolardan, Ethereum ise 3 bin 467 dolardan fiyatlanıyor.