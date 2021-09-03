Piyasalarda son durum ne?

Piyasalardaki düşüş eğilimi devam ediyor. 2021 yılı başından Ağustos ayı başına kadar rekor üstüne rekor kıran piyasalarda Ağustos ayı başında başlayan düşüş sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verileri öncesinde piyasalarda düşüş sürüyor.

DOLAR, EURO, STERLİN...

Dolar 8,27 TL'den, Euro 9,84 TL'den, Sterlin ise 11,47 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,38 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.812 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 478/482, çeyrek altın 775/791, Cumhuriyet altını ise 3.189/3.223 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI

Kripto para piyasalarında ise yükseliş yeniden başladı. Bitcoin 49 bin 448 dolardan, Etherium ise 3 bin 796 dolardan fiyatlanıyor.