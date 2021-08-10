Piyasalarda son durum ne?

Piyasalardaki endişe veren yükseliş sürüyor. Dolar, Euro ve Sterlin Türk Lirası karşısında zirvedeki yerini koruyor. İşte piyasalarda son durum.

Geçen hafta açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16.30'ya yükselirken, yıl sonu dolar tahmini ise 8,94'e düşürülmüştü.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamalarından sonra piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın atacağı adımlar merakla beklenirken piyasalar yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Döviz, Türk lirası karşısında değer kazancını arttırırken, altın fiyatları hızlı düştü.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,63 TL'den, Euro 10,17 TL'den, Sterlin ise 12 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,56 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.733 dolara gerileyen altında, gram altın 477/481, çeyrek altın 774/789, Cumhuriyet altını ise 3.178/3.214 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın en son yüzde 1.4 ekside 1,738 dolarda işlem gördü.

PETROL FİYATLARI

Brent ham petrol fiyatları da Delta varyantının yayılmasının seyahat talebini azaltacağı endişeleriyle yüzde 2 geriledi.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz hafta hızlı bir yükseliş kaydeden Bitcoin ve Etherium'da ise yükseliş sürüyor. Bitcoin 45 bin 756 dolardan, Ethereum ise 3 bin 131 dolardan fiyatlanıyor.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,99 TL iken, bu anket döneminde 8,94 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,34 TL iken, bu anket döneminde 9,37 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.