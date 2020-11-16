Piyasalarda son durum ne?

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından geçen hafta TL dolar karşısında %10’a yakın değer kazandı.

Yabancı bankalar ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından müşterilerine TL’de ağırlık artırmalarını tavsiye ederken Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan beş yıllık CDS’ler ise 520 baz puanlı seviyelerden 402 baz puana düştü. Borsa İstanbul bankacılık endeksi %23, BIST-100 endeksi %8 yükseldi.

Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB’nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler. Reuters anketine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Gerçekleşmesi halinde bu faiz artışının piyasalardaki faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor. Gecelik faizler hali hazırda %14.75, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyet (AOFM) ise %14.56 seviyesinde. Ancak yine de piyasalar faiz kararını şu ana kadar yapılan açıklamaların ilk sınavı olarak görüyorlar.

PİYASADAKİ HAREKET YABANCI KAYNAKLI

Ekonomi yönetimindeki değişiklik öncesinde TL reel bazda tarihin en düşük değerlerinde işlem görürken, yabancı yatırımcılar da Türk varlıklarındaki pozisyonlarını tarihi düşük seviyelere çekmiş durumda idiler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre yabancı yatırımcılar sadece birkaç günde Türkiye piyasalarına 3 milyar dolara yakın giriş yaptı. Bankacılar geçen haftanın son üç gününde ana belirleyicinin yabancı yatırımcı girişi olduğunu söylemişlerdi.