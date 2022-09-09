Piyasalarda son durum ne?

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,23 TL'den,

18,37 TL'den başlayan Euro 18,37 TL'den,

21,15 TL'den başlayan Sterlin ise 21,16 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,23 lira, avronun satış fiyatı ise 18,17 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.720 dolardan başlayan Ons altın 1.721 dolar'dan,

1.008 TL'den başlayan Gram altın 1.009 TL'den,

1.621 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.622 TL'den,

6.672 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.675 TL'den,

11,05 TL'den başlayan Gümüş ise 11,03 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 20.523 dolardan başlayan Bitcoin 20.688 Dolar'dan,

1.704 dolardan başlayan Ethereum ise 1.707 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 89,82 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,55 dolar'dan işlem görüyor.