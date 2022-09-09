Piyasalarda son durum ne?
Haftanın son işlem gününde FED'in "sıkı para politikası kararı" gölgesinde giren piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,23 TL'den,
18,37 TL'den başlayan Euro 18,37 TL'den,
21,15 TL'den başlayan Sterlin ise 21,16 TL'den işlem görüyor.
Dün, doların satış fiyatı 18,23 lira, avronun satış fiyatı ise 18,17 lira olmuştu.
Altın, gümüş ve bakır
Güne 1.720 dolardan başlayan Ons altın 1.721 dolar'dan,
1.008 TL'den başlayan Gram altın 1.009 TL'den,
1.621 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.622 TL'den,
6.672 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.675 TL'den,
11,05 TL'den başlayan Gümüş ise 11,03 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise
Güne 20.523 dolardan başlayan Bitcoin 20.688 Dolar'dan,
1.704 dolardan başlayan Ethereum ise 1.707 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 89,82 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 89,55 dolar'dan işlem görüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0