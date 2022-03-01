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Piyasalarda son durum ne?
Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, hem iç hem de dış piyasalardan gelen haberlerle zaman zaman sert hareketlenen piyasalarda tedirgin eden seviyeler devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 01.03.2022, 08:54
Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.
Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı.
İŞTE PİYASALARDA SON DURUM
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,87TL'den, Euro 15,64 TL'den, Sterlin ise 18,74 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.905 dolar olan altında, gram altın 847/848 çeyrek altın 1.362/1.363, Cumhuriyet altını ise 5.607/5.608 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 10,85 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto para piyasaları
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 229, Ethereum 2 bin 918 dolardan işlem görüyor.