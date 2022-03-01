Piyasalarda son durum ne?

Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.

Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,87TL'den, Euro 15,64 TL'den, Sterlin ise 18,74 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.905 dolar olan altında, gram altın 847/848 çeyrek altın 1.362/1.363, Cumhuriyet altını ise 5.607/5.608 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,85 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 229, Ethereum 2 bin 918 dolardan işlem görüyor.