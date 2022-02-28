Piyasalarda son durum ne?

Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.

Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı.

TL’nin dolar karşısında değer kaybı dün gün içinde yüzde 5’i aşarken, savaşa taraf ülkelerin para birimlerinden daha fazla değer kaybetti. TL daha sonra kayıplarını yüzde 1’e indirdi.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,08 TL'den, Euro 15,76 TL'den, Sterlin ise 18,89 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ukrayna'ya atılan her Rus mermisi ile yükselen altın fiyatları ise yine endişe veren seviyede. Onsu 1.911 dolar olan altında, gram altın 864/865 çeyrek altın 1.390/1.392, Cumhuriyet altını ise 5.721/5.722 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,05 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 19, Ethereum 2 bin 624 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları sert yükseldi

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü. Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.