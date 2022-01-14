Piyasalarda son durum ne?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,55 TL'den, Euro 15,56 TL'den, Sterlin ise 18,62 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.826 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 787/796, çeyrek altın 1.276/1.305, Cumhuriyet altını ise 5.246/5.319 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,11 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 759 dolardan, Ethereum ise 3 bin 283 dolardan fiyatlanıyor.

FED Başkanı Powell'dan beklenen faiz açıklaması geldi

Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi’nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Reuters’ta yer alan habere göre Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde genişlediğini ve işgücü piyasasının “inanılmaz bir şekilde” iyileştiğini söyledi. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefini gerçekleşmede son derece kararlı olduklarını söylen Powell, “Para politikası, geniş ve ileri görüşlü bir bakış açısına sahip olmalı ve değişen ekonomik koşullara ayak uydurmalı” dedi.

Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı. Powell, faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” dedi.