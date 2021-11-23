Piyasalarda son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 15'e düşürmesinin ardından piyasalar rekor üstüne rekor kırıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Faiz ve enflasyona ilişkin konuşan Erdoğan, "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın faiz açıklaması doların ateşini yükseltti. Dolar/TL 11.47'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeni rekor

Piyasalar yeni güne de rekorla başladı. Dolar 12.48 TL, Euro 14,06 TL, Sterlin 16.70 ile rekor kırdı. Gram altın ise 724 TL'yi görerek rekor tazeledi.



Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 12.25 TL'den, Euro 13,83 TL'den, Sterlin ise 16,43 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.802 dolar olan altında, gram altın 702/710, çeyrek altın 1.138/1.167, Cumhuriyet altını ise 4.676/4.757 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş de 9,49 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 301 dolardan, Ethereum ise 4 bin 146 dolardan işlem görüyor.