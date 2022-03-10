Piyasalarda son durum ne? 10 Mart 2022

İstanbul Kapalıçarşı'da 14,6610 liradan alınan dolar 14,6630 liradan, 16,2240 liradan alınan euro ise 16,2260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,64 liradan, euro ise 16.16 liradan satılmıştı.

Altın ve gümüş

Onsu 1.986 dolar olan altında, gram altın 939/940, çeyrek altın 1.510/1.511 Cumhuriyet altını ise 6.213/6.216 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,07 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 209 , Ethereum 2 bin 585 dolardan işlem görüyor.