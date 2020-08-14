Piyasalarda son durum

Önceki günkü 10 kuruşluk sıçramanın ardından dolar/TL'de dün görece sakin bir gün yaşandı. Güne 7.32 liranın üzerinde başlayan dolar günü 7.33 civarında tamamladı.

Dolar yeni güne ise 7.34'ün üzerinde girdi. Ardından 7.35'in üzerine tırmandı.

Haziranda cari açığın beklentilerin üzerinde bir şekilde 2.9 milyar dolar olarak gelmesiyle 7.36'yı da aştı.

Euro ise sabah saatlerinde 8.69 civarında seyrediyor.

Kurun seyrinde koronavirüse dair haber akışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye ve Avrupa genelinde vaka sayılarının artış eğiliminde olması piyasalarda tedirginlik yaratıyor.