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MSB: "Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Piyasalarda son durum
Piyasalar yeni haftaya da kritik sınırın üstünde başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 16.05.2022, 09:59
İşte piyasalarda son durum...
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 15,50 TL'den, Euro 16,16 TL'den, Sterlin 19,02 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.807 dolar'dan, Gram altın 899/900 TL'den, Çeyrek altın 1.447/1.448 TL'den Cumhuriyet altını ise 5.955/5.956 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 10,47 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 408, Ethereum 2 bin 76 dolardan işlem görüyor.
LUNA
LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü.