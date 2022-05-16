İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 15,50 TL'den, Euro 16,16 TL'den, Sterlin 19,02 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.807 dolar'dan, Gram altın 899/900 TL'den, Çeyrek altın 1.447/1.448 TL'den Cumhuriyet altını ise 5.955/5.956 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,47 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 408, Ethereum 2 bin 76 dolardan işlem görüyor.

LUNA

LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü.