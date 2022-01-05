Piyasalarda son duru ne?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,42 TL'den, Euro 15,21 TL'den, Sterlin ise 18,21 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0070 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem günlerinde düşüş yaşadıktan sonra kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

Onsu 1.819 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 777/785, çeyrek altın 1.260/1.289, Cumhuriyet altını ise 5.187/5.249 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9.97 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 46 bin 279 dolardan, Ethereum ise 3 bin 791 dolardan fiyatlanıyor.