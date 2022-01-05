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Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda sert hareketlilik devam ediyor. Yeni yılın ilk işlem gününden bu yana ibrenin yeniden yukarı döndüğü piyasalarda, dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı.
Ekonomi 05.01.2022, 14:54
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,42 TL'den, Euro 15,21 TL'den, Sterlin ise 18,21 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0070 lira olmuştu.
Altın ve Gümüş
Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem günlerinde düşüş yaşadıktan sonra kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.
Onsu 1.819 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 777/785, çeyrek altın 1.260/1.289, Cumhuriyet altını ise 5.187/5.249 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 9.97 TL'den fiyatlanıyor.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 46 bin 279 dolardan, Ethereum ise 3 bin 791 dolardan fiyatlanıyor.