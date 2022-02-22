Piyasalarda Rusya etkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylamasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz piyasalara yansıdı. Küresel çapta altın ve petrol fiyatlarında yükseliş izleniyor. Ons altın yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi 1914 dolara yükseldi. Petrol fiyatları 100 doları test etti.

İç piyasada gram altın fiyatı dolar/TL kuruna bağlı olarak 840 liraya yükselirken, çeyrek altın 1360 liraya ulaştı.

Küresel piyasalardaki gerilim Borsa İstanbul’a da sıçradı. Borsa İstanbul ilk fiyatlamalarda yüzde 2,1 düşüş kaydetti. Endeks 2.006,32 puandan işlem görüyor.