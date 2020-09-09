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Piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor

BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla günü 1.089 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 09.09.2020, 09:22
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Piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor

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Piyasalarda Risk İştahının Seyri Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor…


BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla günü 1.089 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi, yüzde 0,75 değer kaybettiği günde, Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,92 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile iletişim olduğu görüldü.

ABD’de ana endeksler günü düşüş ile tamamladı. Dow Jones endeksinde, yüzde 2,25, S&P 500 endeksinde yüzde 2,76 ve Nasdaq endeksinde yüzde 4,11 düşüş kaydedildi.

Avrupa borsalarının birçoğunda zayıf görünümün devam ettiği görüldü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,81 düşüş ile günü tamamladı.

Yeni işlem gününde, zayıf veri akışı ile birlikte Asya seansında ana endeksler ve vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.

Ayrıca, yeni tip koronavirüse yönelik aşı çalışmalarının süreci ve sürece yönelik haber akışları global risk iştahı etkileri nedeniyle tarafında yakından takip edilemeye devam edilecek.


Manşette Öne Çıkanlar

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm tatbikatlarının NATO kuralları çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

·         Güney Afrika ekonomisi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış rakamla yüzde 51 daraldı, resesyon dördüncü çeyreğine girdi.

·         Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11.8 daraldı. Bu veri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 geriledi

  • İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdiği açıklandı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
  • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminini yüzde eksi 3,9’dan yüzde eksi 3,2’ye revize ettiğini açıkladı.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı değerlendirmede, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" ifadesi basında yer aldı.

·         Çin'de Ağustos ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre piyasa beklentisinin hafif altında yüzde 2,4 arttı.(Önceki %2,7, Beklenti %2,5)

·         ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçi liderler 300 milyar dolarlık bir Corona virüsü yardım paketini Kongre’ye sunmaya hazırlandığı fakat Demokratların şimdiden tasarıyı pandeminin oluşturduğu koşulları karşılamaya yetersiz olduğu gerekçesiyle reddettiği açıklandı. (Kaynak: Reuters)

·         Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındığı açıklandı. (Kaynak: Reuters)

  • Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.

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mn TL

BİST 100 Etki

+/-

UTPYA

10,00

FORMT

-10,00

GSRAY

1.115

FROTO

0,38

RALYH

10,00

PKENT

-10,00

TSPOR

1.023

PETKM

0,36

DAGHL

10,00

DOBUR

-10,00

PETKM

829

TTRAK

0,28

DITAS

10,00

PEKGY

-10,00

BJKAS

692

MPARK

0,26

AKMGY

9,99

LUKSK

-9,99

EKGYO

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AGHOL

0,16

LINK

9,99

GSDDE

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FENER

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