Piyasalarda pozitif sakinlik
Yurt içi piyasalarda olumlu ve sakin havada bir bozulma görünmüyor. Dolar kuru 7,40’ın altında 7,38’den işlem görürken BIST endeksleri haftanın başına kıyasla daha yavaş yükseliyor olsa da değer kazanmaya devam etti. (İnvestaz Yatırım)
Yurt içi piyasalarda olumlu ve sakin havada bir bozulma görünmüyor. Dolar kuru 7,40’ın altında 7,38’den işlem görürken BIST endeksleri haftanın başına kıyasla daha yavaş yükseliyor olsa da değer kazanmaya devam etti. BIST100 1.562, BIST30 ise 1.695 seviyesinde bulunuyor. En çok dikkat çeken artışı ise %1,88 değer kazanan XAKUR aracı kurumlar endeksi gerçekleştirdi. Almanya ekonomisi 2020 yılında %5 yıl daralarak beklentilerin üzerinde performans gösterdi. 2008 krizi sonrası 2009 kaydettiği %5,7 daralmadan sonra son yılların en kötü senesini geçiren Almanya’da 2021 yılının ilk çeyreği de tam kapanmayla geçiyor. Avrupa bölgesi gibi tam kapanmada olan İngiltere’de yeni mutasyonla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Türkiye’de ise Sinovac aşılarının dağıtımı devam ediyor. Çin aralık ayında rekor seviyede olan 78,2 milyar dolar ticaret fazlası verdi.
Satır Başları:
- Borsaların Güne Alımla Başladı BIST100 öğle saatlerinde %0,24 artışla 1.562 seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,10 artışla 1.698 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise düşüşteydi. Dolar 7,38 seviyesinden işlem görürken Euro 9 Liranın altına gerileyerek 8,99 oldu.
- Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.
- Almanya'da 2020'de GSYH -%5,0(Beklenti -%5,1) olarak gerçekleşti.
- ABD Başkanı Donald Trump, Çin ordusu ile bağlantılı şirketlere Amerikalıların Kasım ayından itibaren yatırım yapmalarını yasaklayan kararını güçlendiren bir kararname daha imzaladı.
BİST 100
Güne 1.567 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.568 seviyelerini gördü. Öğle saatlerinde endeksin 1.564 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.
Destek: 1.556
Direnç: 1.568
USDTRY
Gün ortasında 7,3891 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,4023 seviyesinden yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,4582 ve en düşük 7,3804 seviyelerinden işlem gören kur hafif satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3600 seviyesinde.
Destek: 7,3600 - 7,3300
Direnç: 7,4400 - 7,4900
EURTRY
Şu saatlerde 8,9990 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0032 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,0707 ve en düşük 8,9855 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9700 seviyesinde.
Destek: 8,9700 - 8,9300
Direnç: 9,0500 - 9,1000
EURUSD
Güne 1,2156 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2159 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2172 ve en düşük 1,2136 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde.
Destek: 1,2100 - 1,2100
Direnç: 1,2200 - 1,2200
ALTIN
1.849 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.852 en düşük 1.829 seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.843 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1831 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 1.831 – 1.818
Direnç: 1.854 – 1.865
BRENT
Brent petrol haftanın dördüncü işlem gününe 56,03 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 56,43 en düşük 55,82 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 55,91 olarak %0,27 azalış seyir ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12