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Piyasalarda pozitif sakinlik

Yurt içi piyasalarda olumlu ve sakin havada bir bozulma görünmüyor. Dolar kuru 7,40’ın altında 7,38’den işlem görürken BIST endeksleri haftanın başına kıyasla daha yavaş yükseliyor olsa da değer kazanmaya devam etti. (İnvestaz Yatırım)

Ekonomi 14.01.2021, 16:59
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Piyasalarda pozitif sakinlik

Yurt içi piyasalarda olumlu ve sakin havada bir bozulma görünmüyor. Dolar kuru 7,40’ın altında 7,38’den işlem görürken BIST endeksleri haftanın başına kıyasla daha yavaş yükseliyor olsa da değer kazanmaya devam etti. BIST100 1.562, BIST30 ise 1.695 seviyesinde bulunuyor. En çok dikkat çeken artışı ise %1,88 değer kazanan XAKUR aracı kurumlar endeksi gerçekleştirdi. Almanya ekonomisi 2020 yılında %5 yıl daralarak beklentilerin üzerinde performans gösterdi. 2008 krizi sonrası 2009 kaydettiği %5,7 daralmadan sonra son yılların en kötü senesini geçiren Almanya’da 2021 yılının ilk çeyreği de tam kapanmayla geçiyor. Avrupa bölgesi gibi tam kapanmada olan İngiltere’de yeni mutasyonla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Türkiye’de ise Sinovac aşılarının dağıtımı devam ediyor. Çin aralık ayında rekor seviyede olan 78,2 milyar dolar ticaret fazlası verdi.

Satır Başları:

  • Borsaların Güne Alımla Başladı BIST100 öğle saatlerinde %0,24 artışla 1.562 seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,10 artışla 1.698 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise düşüşteydi. Dolar 7,38 seviyesinden işlem görürken Euro 9 Liranın altına gerileyerek 8,99 oldu.
  • Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.
  • Almanya'da 2020'de GSYH -%5,0(Beklenti -%5,1) olarak gerçekleşti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin ordusu ile bağlantılı şirketlere Amerikalıların Kasım ayından itibaren yatırım yapmalarını yasaklayan kararını güçlendiren bir kararname daha imzaladı.

BİST 100

Güne 1.567 seviyesinden başlayan BIST100 sabah saatlerinde yüksek 1.568 seviyelerini gördü. Öğle saatlerinde endeksin 1.564 seviyelerinde seyir ettiğini görmekteyiz.

Destek: 1.556

Direnç: 1.568

USDTRY

Gün ortasında 7,3891 seviyelerinden işlem gören USD/TRY kuru güne başlangıcını 7,4023 seviyesinden yaptı. Seansın ilk saatlerinde en yüksek 7,4582 ve en düşük 7,3804 seviyelerinden işlem gören kur hafif satıcılı alım satım görmekte. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,3600 seviyesinde.

Destek: 7,3600 - 7,3300

Direnç: 7,4400 - 7,4900

EURTRY

Şu saatlerde 8,9990 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,0032 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,0707 ve en düşük 8,9855 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,9700 seviyesinde.

Destek: 8,9700 - 8,9300

Direnç: 9,0500 - 9,1000

EURUSD

Güne 1,2156 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2159 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2172 ve en düşük 1,2136 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde.

Destek: 1,2100 - 1,2100

Direnç: 1,2200 - 1,2200

ALTIN

1.849 seviyesinden güne başlangıç yapan Ons Altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.852 en düşük 1.829 seviyelerine gelirken, öğle saatlerinde 1.843 seviyelerinden işlem görüyor. Ons altında ilk destek 1831 seviyesi olarak izlenebilir.

Destek: 1.831 – 1.818

Direnç: 1.854 – 1.865

BRENT

Brent petrol haftanın dördüncü işlem gününe 56,03 seviyesinden başlangıç yaptı. Öğleden önce en yüksek 56,43 en düşük 55,82 seviyeleri arasında hareket eden varil cinsinden Brent petrol fiyatı, şu saatlerde 55,91 olarak %0,27 azalış seyir ediyor.

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