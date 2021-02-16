banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama...
Gara'da olup biteni anlattılar...
Gara'da olup biteni anlattılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı

Piyasalarda neler oluyor?

ALB Forex günlük tarımsal emtia bültenini yayımladı.

Ekonomi 16.02.2021, 15:01
4
Piyasalarda neler oluyor?

SON GELİŞMELER NELER?

Hindistan'ın şeker ihracatının, konteyner kıtlığı ve ülkenin limanlarındaki tıkanıklık gibi lojistik kısıtlamalar nedeniyle bu yıl Eylül ayına kadar %24'ten fazla düşeceği öngörülüyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 11 Şubat'ta 4 Şubat'ta sona eren haftada %81 düşüşle 1.449 milyon mt'a geriledi. Geçtiğimiz haftaya dair ihracat rakamları bugün açıklanacak.

Arjantin'de son haftalarda görülen yağmurlar soya fasulyesi ve mısır hasadı için tahminleri yükseltti. Rosario tahıl borsası tarafından yayınlanan aylık raporda, son haftalardaki yağmurların ağır mahsul kayıplarına neden olan 2018 kuraklığının tekrarlanmasıyla ilgili korkuları ortadan kaldırdığı belirtildi.

ABD soya fasulyesine yönelik canlı talep, ABD'nin yağlı tohum arzındaki tarihsel düşüşü hızlandırıyor ve salgın sırasında ülkelerin temel gıda maddeleri stoklamaya başlaması, artan gıda enflasyonunda soya fasulyesi fiyatlarını daha da artırabilir.

Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü %2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi, ABD’nin tarımsal bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı.

Çin geçen yıl 11,3 milyon ton rekor mısır satın aldı ve bunun üçte birinden fazlası ABD'den temin etti. Ocak ayının sonlarında ABD Tarım Bakanlığı, Çin'in 2,1 milyon ton daha satın aldığını duyurdu.

Piyasa araştırmacısı Allegra Group, İngiltere'deki kahve zincirlerinin, koronavirüs krizinin satışları yaklaşık 2 milyar pound azaltmasının ardından toparlamasının dört yıl alacağını bildirdi.  Costa Coffee ve Starbucks Corp. gibi şirketlerin hakim olduğu piyasada, geçici kapanışlar ve sadece paket servisi olan restoran ticareti, geçen yıl İngiltere'nin markalı kahve zinciri mağazalarının satışlarını yaklaşık %40 düşürdü. Allegra yayımladığı raporda, sektörün salgın öncesi seviyelere geri dönmesinin 2024 yılından önce beklenmediği, görünümle ilgili derin belirsizlik olduğunu bildirdi.

WHEAT

Buğdayda, 670 seviyesinin altında satış baskısı devam ediyor. Düşen trend direncine denk gelen 650 seviyesinin geçilmesinin ardından 655 seviyesine doğru yükseliş görülen buğday, gelen satışlarla beraber 20 günlük ortalamaya çekildi. 655 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketlerde 670 direnci test edilebilir. Aşağı alanda 640 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 655 / 670 / 690

Destekler: 640 / 630 / 625

CORN

Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Güne satışla başlayan fiyat, 540.80 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Seviyenin altına geçtiği takdirde 523.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Aksi takdirde, 557.85 güçlü direncini test edebilir. MACD güçlü görünüm sergiliyor.

Dirençler: 557.85 / 572.30 / 601.40

Destekler: 540.80 / 523.90 / 504.00

COTTON

Pamukta, kasım ayından oluşan yükselen kanal direncinin aşılması ile yükseliş hareketi hız kazandı. Fibo Ex (100.0) direncini test eden pamukta, 89.00 seviyesinin geçilmesi durumunda 91.70 direnç bölgesine doğru yükseliş devam edebilir. Bu seviyeden satış baskısı oluşması durumunda ise aşağı alanda 87.10 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 89.00 / 89.50 / 90.00

Destekler: 88.20 / 87.10 / 86.30

SOYBEAN

Soya fiyatı, üç haftadır 1336.40/1408.40 bandında hareketini sürdürmeye devam ediyor. Güne negatif başlayan fiyat, aşağı yönlü hareketine devam ettiği takdirde önce 30 günlük ortalama, ardından 1336.40 seviyesi destek olarak izlenebilir. Gün içinde fiyatta toparlanma görülürse, 1408.40 seviyesi yeniden test edilebilir.

Dirençler: 1408.40/ 1435.50 / 1478.60

Destekler: 1336.40 / 1296.60 / 1245.25

SUGAR

Şeker fiyatı, bugün 16.50 yakınlarından işlem görüyor. Aylık ortalama fiyat yükseliş trendine paralel devam etmekte. Son iki gündür fiyata yaşanan gerilemenin devam etmesi halinde 16 dolar bölgesinden geçen trend desteği ve aylık ortalama ilk önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı alanda 16.75 ve 17.00 seviyelerinde bulunan dirençler takip edilebilir.

Dirençler: 16.75 / 17.00 / 18.00

Destekler: 16.30 / 16.20 / 15.80

COFFEE

Kahve fiyatı, yükseliş trendin bulunduğu 120.20 bölgesinde destek kazandı. Yükseliş eğiliminin korunması durumunda, kısa vadeli düşüş trendinin geçtiği 123.45 seviyesi ilk önemli direnç seviyesi. Düşüş trendinin kırılması halinde yatay hareketin direnç seviyesi olan 125.75 ve 127.15 seviyeleri takip edilecek. Aşağı alanda 120.20 desteğinin altında kapanışlarda satış baskısında artış yaşanabilir.

Dirençler: 123.45 / 125.75 / 127.15

Destekler: 120.20 / 118.65 / 116.40

COCOA

Kakao fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından bugün 2441 bölgesinde fiyatlanıyor. Yükseliş trendlerini sonlandıran kakao fiyatında yaşanabilecek yükselişlerde 2470 seviyesi üzerine geçilmesi durumunda kırılan yükseliş trende doğru geri dönüş hareketi yaşanabilir. Yakın vadeli fiyat hareketlerinde göre 2520 direnci üzerinde trende geri dönüş hareketi görülebilir.

Dirençler: 2450 / 2460 / 2470

Destekler: 2435 / 2428 / 2420

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16