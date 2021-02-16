Piyasalarda neler oluyor?

SON GELİŞMELER NELER?

Hindistan'ın şeker ihracatının, konteyner kıtlığı ve ülkenin limanlarındaki tıkanıklık gibi lojistik kısıtlamalar nedeniyle bu yıl Eylül ayına kadar %24'ten fazla düşeceği öngörülüyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 11 Şubat'ta 4 Şubat'ta sona eren haftada %81 düşüşle 1.449 milyon mt'a geriledi. Geçtiğimiz haftaya dair ihracat rakamları bugün açıklanacak.

Arjantin'de son haftalarda görülen yağmurlar soya fasulyesi ve mısır hasadı için tahminleri yükseltti. Rosario tahıl borsası tarafından yayınlanan aylık raporda, son haftalardaki yağmurların ağır mahsul kayıplarına neden olan 2018 kuraklığının tekrarlanmasıyla ilgili korkuları ortadan kaldırdığı belirtildi.

ABD soya fasulyesine yönelik canlı talep, ABD'nin yağlı tohum arzındaki tarihsel düşüşü hızlandırıyor ve salgın sırasında ülkelerin temel gıda maddeleri stoklamaya başlaması, artan gıda enflasyonunda soya fasulyesi fiyatlarını daha da artırabilir.

Şikago buğday vadeli işlemleri Salı günü %2'den fazla artışla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi, ABD’nin tarımsal bölgelerindeki soğuk hava, küresel arz konusunda endişeleri artırdı.

Çin geçen yıl 11,3 milyon ton rekor mısır satın aldı ve bunun üçte birinden fazlası ABD'den temin etti. Ocak ayının sonlarında ABD Tarım Bakanlığı, Çin'in 2,1 milyon ton daha satın aldığını duyurdu.

Piyasa araştırmacısı Allegra Group, İngiltere'deki kahve zincirlerinin, koronavirüs krizinin satışları yaklaşık 2 milyar pound azaltmasının ardından toparlamasının dört yıl alacağını bildirdi. Costa Coffee ve Starbucks Corp. gibi şirketlerin hakim olduğu piyasada, geçici kapanışlar ve sadece paket servisi olan restoran ticareti, geçen yıl İngiltere'nin markalı kahve zinciri mağazalarının satışlarını yaklaşık %40 düşürdü. Allegra yayımladığı raporda, sektörün salgın öncesi seviyelere geri dönmesinin 2024 yılından önce beklenmediği, görünümle ilgili derin belirsizlik olduğunu bildirdi.

WHEAT

Buğdayda, 670 seviyesinin altında satış baskısı devam ediyor. Düşen trend direncine denk gelen 650 seviyesinin geçilmesinin ardından 655 seviyesine doğru yükseliş görülen buğday, gelen satışlarla beraber 20 günlük ortalamaya çekildi. 655 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketlerde 670 direnci test edilebilir. Aşağı alanda 640 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 655 / 670 / 690

Destekler: 640 / 630 / 625

CORN

Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Güne satışla başlayan fiyat, 540.80 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Seviyenin altına geçtiği takdirde 523.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Aksi takdirde, 557.85 güçlü direncini test edebilir. MACD güçlü görünüm sergiliyor.

Dirençler: 557.85 / 572.30 / 601.40

Destekler: 540.80 / 523.90 / 504.00

COTTON

Pamukta, kasım ayından oluşan yükselen kanal direncinin aşılması ile yükseliş hareketi hız kazandı. Fibo Ex (100.0) direncini test eden pamukta, 89.00 seviyesinin geçilmesi durumunda 91.70 direnç bölgesine doğru yükseliş devam edebilir. Bu seviyeden satış baskısı oluşması durumunda ise aşağı alanda 87.10 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 89.00 / 89.50 / 90.00

Destekler: 88.20 / 87.10 / 86.30

SOYBEAN

Soya fiyatı, üç haftadır 1336.40/1408.40 bandında hareketini sürdürmeye devam ediyor. Güne negatif başlayan fiyat, aşağı yönlü hareketine devam ettiği takdirde önce 30 günlük ortalama, ardından 1336.40 seviyesi destek olarak izlenebilir. Gün içinde fiyatta toparlanma görülürse, 1408.40 seviyesi yeniden test edilebilir.

Dirençler: 1408.40/ 1435.50 / 1478.60

Destekler: 1336.40 / 1296.60 / 1245.25

SUGAR

Şeker fiyatı, bugün 16.50 yakınlarından işlem görüyor. Aylık ortalama fiyat yükseliş trendine paralel devam etmekte. Son iki gündür fiyata yaşanan gerilemenin devam etmesi halinde 16 dolar bölgesinden geçen trend desteği ve aylık ortalama ilk önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı alanda 16.75 ve 17.00 seviyelerinde bulunan dirençler takip edilebilir.

Dirençler: 16.75 / 17.00 / 18.00

Destekler: 16.30 / 16.20 / 15.80

COFFEE

Kahve fiyatı, yükseliş trendin bulunduğu 120.20 bölgesinde destek kazandı. Yükseliş eğiliminin korunması durumunda, kısa vadeli düşüş trendinin geçtiği 123.45 seviyesi ilk önemli direnç seviyesi. Düşüş trendinin kırılması halinde yatay hareketin direnç seviyesi olan 125.75 ve 127.15 seviyeleri takip edilecek. Aşağı alanda 120.20 desteğinin altında kapanışlarda satış baskısında artış yaşanabilir.

Dirençler: 123.45 / 125.75 / 127.15

Destekler: 120.20 / 118.65 / 116.40

COCOA

Kakao fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından bugün 2441 bölgesinde fiyatlanıyor. Yükseliş trendlerini sonlandıran kakao fiyatında yaşanabilecek yükselişlerde 2470 seviyesi üzerine geçilmesi durumunda kırılan yükseliş trende doğru geri dönüş hareketi yaşanabilir. Yakın vadeli fiyat hareketlerinde göre 2520 direnci üzerinde trende geri dönüş hareketi görülebilir.

Dirençler: 2450 / 2460 / 2470

Destekler: 2435 / 2428 / 2420