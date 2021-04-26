Piyasalarda neler oluyor? Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Onsu 1.780 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 477/482, çeyrek altın 775/792, Cumhuriyet altını ise 3.187/3.222 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Yurtiçi piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Piyasalar, aynı zamanda Biden'ın sözde "soykırım" kararı sonrası yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.

DOLAR GECEYARISI REKOR KIRDI

ABD Başkanı'nın sözde Ermeni iddialarından sonra gözler dolara çevrildi. Dolarda ilk işlemler sığ da olsa Asya piyasalarında gerçekleşti. Amerikan doları zayıf hacimle Türk Lirası karşısında değer kazandı.

Saat 22.40 itibariyle 1 dolar 8.440 TL'ye kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden gelen satışla 8.439 TL'den işlem görmeye başladı.

Finans uzmanları Uzakdoğu piyasalarının oldukça sıg bir piyasa olmasını dikkat çekiyorlar. Ancak yine de gösterge olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni tehcirini “soykırım” olarak tanımlamasının ardından dolar endeksinin 90,692, , ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ise 1,57 düzeyinde olduğu görülüyor.

BANKALAR MAKASI AÇTI

Öte yandan dövizin Asya piyasalarında sert yükselişi Türkiye’de bankaların döviz satış kurunu şimdiden yükseltmesine neden oldu. 7/24 internet üzerinden müşterilerine döviz satışı yapan bankalar, riske girmemek için dolar satış kurunu 8.500 TL’nin de üzerine çektiler.

İç piyasada bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak imalat sanayi verileri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya Ifo İş İklimi Endeksi ve ABD Mart ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verileri açıklanacak.