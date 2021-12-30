Piyasalarda neler oluyor? Dolar 13 TL'yi, Euro 15 TL'yi, gram altın 750 TL'yi geçti

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta 18,36 liradan 10,63 liraya kadar gerileyen doların düşüşü kısa sürdü.

Merkez Bankası müdahaleleri ve kur korumalı mevduat düzenlemesiyle 10,27'ye kadar gerileyen kurda hafta başından bu yana yükseliş eğilimi devam ediyor.

"HAKİKATEN GÜZEL BİR SORU"

Dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu bir canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Doların yükselmesi kötü değil" demişti. Hakan'ın "Doların 12,64'e çıkması endişe verici bir şey mi? Endişelenmeli miyiz?" sorusuna yanıt veren Nebati “Hakikaten güzel bir soru. Hayır tam aksine. Doların yükselmesi aslında iyi bir şey” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayrıca dolar kurunda en hızlı hareketin yaşandığı 20 Aralık günü ile ilgili yaptığı "döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika" açıklaması tepki çekti.

Bakan Nebati'nin bu açıklamalarının ardından piyasalar yeni güne yükselişle başladı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,35 TL'den, Euro 15,11 TL'den, Sterlin ise 18,07 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 14,3270 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.797 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 763/770, çeyrek altın 1.238/1.264, Cumhuriyet altını ise 5.088/5.165 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,76 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 46 bin 795 dolardan, Ethereum ise 3 bin 670 dolardan fiyatlanıyor.

Bakana göre yükseliş değil salınım var

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti.

Dolarda sert düşüşün yaşandığı geceyi de anlatan Nebati, “Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum” ifadelerini kullandı.

Merkez'den peş peşe müdahale

Merkez Bankası, 20-23 Aralık arasındaki dört günde toplamda 9 milyar dolarlık örtülü rezerv satışıyla döviz kurlarına müdahale etmişti.

Uzmanlar, kur korumalı mevduat ve kredi faizlerindeki artışın yanı sıra Merkez Bankası’nın yüklü müdahalesinin kurların düşüşünde etkili olduğunu belirtmişti.

Merkez Bankası, faiz indirimleriyle yükselttiği kuru, doğrudan ve örtülü döviz satışlarıyla düşürmeye çalışmıştı.