Piyasalarda hava güneşli

Dün gelen faiz artışıyla sermaye piyasaları uzun süredir aradığı morali buldu. Hisse senetleri genel olarak yükselirken Bist100 endeksi günü %1,53 artışla 1119,56 seviyesinden kapattı. Banka endeksi %5’ten fazla değer kazanırken Borsa İstanbul’da yapılan işlem hacmi Eylül’de ilk defa 20 Milyar TL’yi geçti. Dolar/TL’de yukarı yönlü baskı, 200 baz puanlık faiz artışının ardından dindi. Rekor seviye olan 7,70’in altına inen kur, sabah saatlerinde 7,60’ın altında 7,57’den işlem görüyor.

BDDK aldığı kararla türev işlem sınırlamalarında gevşemeye gitti. Vade TL alım ve satım yönündeki her türlü türev işlemlere ilişkin işlemlerle ilgili kısıtlamaları, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş sınırlamalarda esnemeye gitti. Kısa ve uzun vadeli işlemlerde farklılaşmak üzere 12.04.2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında belirttiği sınırları esnetmiş oldu.

ABD’den gelen veriler ekonomik toparlanmanın zayıflığına işaret ediyor. İşsizlik başvuruları verilerinden sonra istihdam da beklenenin altında gelince $2,4 Trilyon Dolar’lık ikinci bir mali destek paketi konuşulmaya başlandı. Fed Başkanı Powell’ın bir süredir sinyalini verdiği büyük bir 2. Mali destek paketi ihtiyacı somutlaşmaya başladıkça Amerika’dan başlayarak hisse ve emtia piyasaları olumlu destek alıyor.

Satır Başları:

Bist30, Bist100’ü geçerek yatırımcıların ilgisini çekti . Sürpriz PPK Kararlarından sonra, Bist100, %1,53 ile 1119 puana ulaşırken, Bist30 %2,03 artışla 1256 seviyesindeydi. Bankalar endeksi, XBANK endeksi %5,03 yükselerek Bist30’un yükselişinde büyük oranda etkili oldu. Dolar 7,57 seviyesine inerken, Euro ise 8,84 olarak piyasada seyir ediyor.

Sürpriz PPK Kararlarından sonra, Bist100, %1,53 ile 1119 puana ulaşırken, Bist30 %2,03 artışla 1256 seviyesindeydi. Bankalar endeksi, XBANK endeksi %5,03 yükselerek Bist30’un yükselişinde büyük oranda etkili oldu. Dolar 7,57 seviyesine inerken, Euro ise 8,84 olarak piyasada seyir ediyor. BDDK: Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para Swapı, Forward, Opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, vadesine 7 gün kalan işlemler için %1 yerine %2, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 yerine %5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 yerine %20 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.

Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para Swapı, Forward, Opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, vadesine 7 gün kalan işlemler için %1 yerine %2, vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 yerine %5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 yerine %20 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. JPMorgan: TCMB'den Ekim ve Kasım'da iki faiz artırımı daha bekliyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artırıma giderek gösterge faizi %10,25'e yükseltmesini değerlendiren JP Morgan, TCMB'den yıl sonuna kadar toplam 200 baz puan daha faiz artırımı beklediğini bildirdi.

TCMB'den Ekim ve Kasım'da iki faiz artırımı daha bekliyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artırıma giderek gösterge faizi %10,25'e yükseltmesini değerlendiren JP Morgan, TCMB'den yıl sonuna kadar toplam 200 baz puan daha faiz artırımı beklediğini bildirdi. İngiltere'de tüketici güveni Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de M1 ve M2 para arzı arttı ABD'de 14 Eylül ile sona eren haftada M1 ve M2 para arzında artış yaşandı.

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25.09.2020 11:00 TR (Türkiye) Yabancı Ziyaretçiler (bin kisi) 933

BİST 100:

Dün endeksin 1119,56 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1120,73 ve en düşük 1097,01 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %1,53 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 21,0134 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1104,14 - 1088,71 - 1080,42

Direnç: 1127,86 - 1136,15 - 1151,58

Şirket Haberleri:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): 2019 mali yılı net dönem kârının % 25'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, 30 Kasım tarihinde tek ödeme halinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2019 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY): İngiltere'nin gravesend bölgesinde yer alan gayrimenkulümüzün satış görüşmeleri başlamıştır. İngiltere'nin bilinen gayrimenkul şirketi 4.445.000 GBP (24.09.2020 TCMB kuru ile 43.302.745,5 TL) bedelle satın almak üzere teklif vermiş olup, meclisde onaylanan imarın belediyeden s106 prosedür sürecinin tamamlanmasını beklemektedir.

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS): 28/12/2017 tarihinde KAP'ta yaptığımız özel durum açıklamasında bahsi geçen İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan 9,067.73 m² büyüklüğündeki arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi ile "Konut ve Ticari" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin Kasım (2020) ayı içerisinde inşaatına başlanması ve 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD): 02.08.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmış olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS): 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızı müteakip olarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortak lider olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN): Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal değerdeki 24.000.000 adet paylar 8,50 TL'den Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle halka arz edilecektir.

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Kazakhstan LLC ("Ramstore Kazakistan") 1.Yarı yıl 2020 dönemi itibarıyla Şirketimizin konsolide satışlarının yaklaşık %0,8'ini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklığımız, Kazakistan'da, alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu mağazalarımızın olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun onayına tabidir.

USDTRY:

Güne 7,6242 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,5705 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,5482 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,5482 - 7,4716 - 7,3865

Direnç: 7,7099 - 7,7949 - 7,8715

EURTRY:

Güne 8,9136 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,8397 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,8048 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 8,8048 - 8,6952 - 8,5878

Direnç: 9,0218 - 9,1292 - 9,2388

EURUSD:

Güne 1,1669 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1674 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1697 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1635 - 1,1600 - 1,1573

Direnç: 1,1697 - 1,1724 - 1,1759

XAUUSD:

Güne 1870 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1870 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1880 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1852 - 1836 - 1824

Direnç: 1880 - 1893 - 1908

BRENT:

Güne 42,31 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,4 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 42,63 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 41,82 - 41,37 - 41,02

Direnç: 42,63 - 42,98 - 43,43