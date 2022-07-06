Piyasalarda endişelendiren hareketlilik!

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,03 TL'den, Euro, 17,49 TL'den, Sterlin ise 20,38 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.767 dolardan, Gram altın 966 TL'den, çeyrek altın 1.554 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.396 TL'den,

Gümüş ise 10,50 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 20 bin 113 Dolar, Ethereum ise bin 136 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.

Merkez Bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı.