Piyasalarda dikkat çeken düşüş

Bir süredir yatay seyrini sürdüren piyasalar yeni haftaya da yerinde sayarak başladı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar, 8,42 TL'den, Euro 9,91 TL'den, Sterlin ise 11,60 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın aksine çok sayıda yabancı finans kuruluşu doların daha da yükseleceği kanaatinde. Ünlü değerlendirme kuruluşlarından Credit Suisse bankası uzmanlarının analizleri doların daha da yukarılara gideceğini gösteriyor. Credit Suisse üçüncü çeyrekte dolar/TL tahminini 9.10 lira olarak tutuyor. Standart Chartered finans kuruluşu göre ise Aralık ayında dolar 9 lira bandında olacak. En korkutucu tahmin ise Commerzbank'ın. Ünlü kuruluşun tahminine göre dolar yıl sonunda 10 lira olacak.

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GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,40 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.802 dolardan işlem gören altında, gram altın 484/488, çeyrek altın 785/801, Cumhuriyet altını ise 3.230/3.264 TL alış/satış fiyatıyla işlemde.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 49 bin 480 dolardan, Erherium ise 3 bin 339 dolardan işlem görüyor.