Piyasalarda coşku var

Seans öncesi TCMB başkanının kısa açıklaması ve ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı atamasıyla birlikte piyasalarda bayram havası yaşanıyor. BIST100 güne %2 değer kazancıyla başlarken Asya piyasaları açılışıyla birlikte düşüşe geçen Dolar/TL öğle saatlerine gidilirken 8,07 seviyesine kadar geriledi. En çok dikkat çeken sektörlerde bankalar endeksi %5’e yakın değer artışıyla endekslerin lokomotifi görevini gördü. Yeni ekonomi yönetimiyle yeni bir döneme girildiğini fiyatlayan piyasalarda 19 Kasım PPK toplantısında yapılması beklenen faiz artışıyla ilgili beklentiler sürekli olarak artıyor.

Satır Başları:

Borsalar haftaya güçlü alışla başladı BİST100 %2,53 yükselerek 1.222 puandan, BİST30 ise %2,58 artış ile 1.336 seviyesinden işlem görüyor. Bankalar Endeksi (XBANK) %4,22 yükselişle borsalardaki ralliyi önde götürdü. Döviz kurlarında ise gün ortasına doğru satışlar devam ediyor. Dolar %4,17 düşüşle 8,16, Euro %4,10 düşüşle 9,70 seviyesinde.

BİST100 %2,53 yükselerek 1.222 puandan, BİST30 ise %2,58 artış ile 1.336 seviyesinden işlem görüyor. Bankalar Endeksi (XBANK) %4,22 yükselişle borsalardaki ralliyi önde götürdü. Döviz kurlarında ise gün ortasına doğru satışlar devam ediyor. Dolar %4,17 düşüşle 8,16, Euro %4,10 düşüşle 9,70 seviyesinde. Merkez Bankası'nın 7 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 37,1 milyar TL teklif geldi. İhalede en düşük basit faiz % 14,93, ortalama % 14,94 ve en yüksek faiz ise % 15,03 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük % 16,00, ortalama % 16,02 ve en yüksek ise % 16,12 oldu.

7 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 37,1 milyar TL teklif geldi. İhalede en düşük basit faiz % 14,93, ortalama % 14,94 ve en yüksek faiz ise % 15,03 seviyesinde gerçekleşti. Bileşik faizler ise en düşük % 16,00, ortalama % 16,02 ve en yüksek ise % 16,12 oldu. Merkez Bankası, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 18 Kasım'da Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin 2021 yılı görünümlerinin değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek. Moody's, koronavirüsün salgınının, mali şokun ve siyasi gelişmelerin Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin kredi kalitesi üzerinde baskı yarattığını belirtti.

18 Kasım'da Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin 2021 yılı görünümlerinin değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek. Moody's, koronavirüsün salgınının, mali şokun ve siyasi gelişmelerin Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinin kredi kalitesi üzerinde baskı yarattığını belirtti. Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi sonrası, Amerikan borsaları pozitif. S&P 500 %1,49, Nasdaq %2,03 yükselişte.

BİST 100

Endeks güne 1.214 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.222 seviyesini gören BİST100 endeksinin şu saatlerde 1.220 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Destek: 1.211

Direnç: 1.223

USDTRY

Şu saatlerde 8,2554 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 8,5274 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,5274 ve en düşük 8,1818 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,1200 seviyesinde.

Destek: 8,1200 - 7,9800

Direnç: 8,4600 - 8,6700

EURTRY

Şu saatlerde 9,8111 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 10,0504 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 10,0521 ve en düşük 9,7367 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,6800 seviyesinde.

Destek: 9,6800 - 9,5500

Direnç: 10,00 - 10,1800

EURUSD

Güne 1,1883 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1877 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1899 ve en düşük 1,1865 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1900 seviyesinde.

Destek: 1,1900 - 1,1800

Direnç: 1,1900 - 1,1900

ALTIN

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.952 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.966 en düşük 1.952 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.961 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç 1.967 seviyelerinde.

Destek: 1.954 – 1.946

Direnç: 1.967 – 1.973

BRENT

Haftanın ilk işlem gününe 40,66 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 40,67 en düşük 39,47 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 40,23 seviyesinde hareket eden emtiada %1,98 artışla gözleniyor.