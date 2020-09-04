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Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Borsa İstanbul’un bugün hafif satıcılı bir gün geçirmesi bekleniyor
Ekonomi 04.09.2020, 09:13 04.09.2020, 09:15
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Ne Oldu?
- Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.642 kişi artarak 274.943’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 49 kişi artarak 6.511’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 248.087.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik konusunda bir video konferans görüşmesi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meselelerin ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
- ABD Başkanı Trump: Covid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır .
- Beyaz Saray: “FDA’ye Aşı Konusunda Baskı Yapmıyoruz”
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararının, yalnızca Yunanistan ve Rum kesimini çözümden uzaklaştırmaya yarayacağını söylerken, “Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle Kuzey’e veririz. Ne olacak? Yine gerginlik artacak” dedi.
Ne Olacak?
- İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.
- Fitch, 22 Eylül’de Türkiye’nin makroekonomik görünümü konulu webinar düzenleyecek.
- Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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|99
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|38
|87
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|38
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|70
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