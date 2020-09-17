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Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz( İnfo Yatırım)

Ekonomi 17.09.2020, 09:34
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Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Ne Oldu?

  • Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.771 kişi artarak 296.391’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 63 kişi artarak 7.249’a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 262.602.
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de şu an için sokağa çıkma yasağı söz konusu değil.
  • FED faizi %0,00-0,25 olarak bıraktı. Fed piyasa beklentilerine paralel olarak federal fon faizlerini sabit tuttu ve varlık alım programının aynı hızla devam etmesi kararı aldı.
  • FED Başkanı Powell: Enflasyon % 2'ye ulaşana ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene kadar faizler değişmeyecek.
  • Powell: Maksimum istihdam enflasyon gibi azaltabileceğiniz bir şey değil.
  • FED: Varlık alımları cari hızla devam ettirilecek.
  • FED: 2021 GSYH beklentisi %4,0 (Önceki %5,0), 2022 GSYH beklentisi %3,0 (Önceki %3,5) .
  • FED yetkilileri 2023 yılı faiz tahminini de önümüzdeki 3 yıl için olduğu gibi %0,1 olarak belirledi.
  • ABD Başkanı Trump: Covid-19 aşısı ekim ortası gibi dağıtıma hazır olabilir.
  • Japonya Başbakanı Suga: Öncelik salgının kontrol altına alınması ve ekonominin inşası.
  • Japonya Merkez Bankası, faiz oranında değişikliğe gitmedi, -%0,10 (Beklenti -%0,10)
  • Moody's, küresel imalat sektörünün Covid-19 salgınının neden olduğu krizin en kötüsünü geride bıraktığını ve sektörün toparlanmaya hazır olduğunu bildirdi.
  • OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek.
  • Dünya genelinde coronavirüs vaka sayısı 30 milyon kişinin üzerinde seyrediyor.

Ne Olacak?

  • İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de İşsizlik Başvuruları ön planda olacak.
  • MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.
  • VİOP'ta yarın USD/TL Vadeli İşlem Sözleşmelerinde de esnek sözleşme oluşturulabilecek ve Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri akşam seansında işlem görebilecek.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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