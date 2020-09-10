Piyasalarda bugün

Ne Oldu?

Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.673 kişi artarak 284.943’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 55 kişi artarak 6.837’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 254.188.

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.

ABD Başkanı Trump'tan "Covid-19’u önemsiz gösterdi" iddialarına yanıt: Halkı paniğe sürüklemek istemedik .

Beyaz Saray: Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi, Halkı yanlış yönlendiren Trump değil Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'di .

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'daki iç çatışmaları sona erdiren anlaşmasını ihlal edecek bir adım atması halinde, ABD ile İngiltere arasında yapılacak bir ticaret anlaşmasının ABD Kongresi'nden geçemeyeceğini söyledi .

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belarus hükümetinin muhalif aktivist Maria Kolesnikova’yı sınır dışı etme girişimini eleştirerek Amerika ve diğer ülkelerin Belarus hükümetine yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun yeni raporu, iklim değişikliğinin Amerikan finans sisteminin istikrarı için büyük bir risk oluşturduğunu ortaya koydu.

İngiltere ve İspanya coronavirüsü vaka sayısındaki artışın ardından yeniden sıkı önlemler alıyo r.

IMF Başkanı Kristaline Georgeiva ve baş ekonomist Gita Gopinath, Coronavirüs salgınının neden olduğu global ekonomik krizin sona ermekten uzak olduğunu ifade etti.

Çin’li teknoloji şirketi ByteDance, TikTok uygulamasının ABD'deki operasyonlarının tamamen satılmasından kaçınmanın bir yolunun bulunması için ABD yönetimi ile görüşmelerde bulunuyor .

Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 – 45 dolar arasında olacağını öngörüyor.

Ne Olacak?

İçeride İşsizlik Oranı açıklanacakken, Euro Bölgesi’nde Faiz Kararı, ABD’de ise İşsizlik Oranı açıklanacak.

Almanya Başbakanı Merkel, 14 Eylül'de AB yetkilileriyle AB-Çin video konferansına katılacak.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları yarın toplantı yapacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz ülkelerini Korsika adasında bugün MED 7 zirvesinde bir araya getirecek.

Fitch, 24 Eylül'de Küresel Makroekonomik görünüm konulu konferans düzenleyecek

Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. (Kaynak İnfo Yatırım)

Küresel piyasalar

Dün ABD piyasaları, teknoloji sektörü hisselerinde görülen toparlanma öncülüğünde günü alıcılı seyirle tamamladı. (Halk Yatırım)

ABD’de fiyatlamalar: Teknoloji sektörü hisselerinde görülen toparlanma öncülüğünde artıda kapandı

Dün ABD piyasaları, teknoloji sektörü hisselerinde görülen toparlanma öncülüğünde günü alıcılı seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %1,60 yükselişle 27.940,47 seviyesinden kapanırken, S&P 500 endeksi de %2,01 değer kazancıyla 3.398,96 puan seviyesinden tamamladı. Nasdaq endeksi ise %2,71 artış ile 11.141,56 puandan kapanarak, son günlerde yaşadığı düşüşler sonrası girdiği düzeltme bölgesinden çıkmış oldu. Hisseler özelinde, önceki gün %21 değer kaybeden Tesla hisseleri dün %11 artış gösterirken, Apple %4 yükseliş kaydetti. Böylece Apple’ın piyasa değeri yeniden 2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Avrupa’da fiyatlamalar: Dirençli görünümle artıda kapandı

Dün Avrupa piyasaları, son günlerde ABD’de teknoloji sektörü hisseleri öncülüğünde gerçekleşen satışlarla Nasdaq’ın düzeltme bölgesine girmesinin ardından gösterdiği dirençli duruşla alıcılı seyir izledi. CAC 40 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %1,40 ve %1,39 yükselirken, DAX endeksi %2,07 artıda kapandı.

Asya’da fiyatlamalar: Pozitif seyir görülüyor

Bu sabah Asya piyasaları, dün ABD’de yaşanan toparlanmanın yansımalarıyla, Endonezya’da vaka sayılarında görülen sert yükseliş nedeniyle %5’e yaklaşan düşüş dışında, alıcılı seyir izliyor. Nikkei endeksi %0,68 yükselirken, S&P ASX 200 endeksi %0,29 artıda. Shangai endeksi %0,06 artıış kaydederken, Hang Seng endeksi %0,10 ekside. Taiwan Weighted endeksi de %0,44 yükselirken, KOSPI endeksi %1,19 değer kazanıyor.

ABD & Avrupa hisse senedi piyasaları

Euro Stoxx 50 endeksi %1,8, Almanya DAX endeksi %2 ve Fransa CAC40 endeksi de %1,4 oranında yükseldi.

Üç günlük satış baskısının ardından ABD ve Avrupa endekslerinde teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber yarınki ECB toplantısı öncesinde alıcılı bir gün gerçekleşti. ABD endekslerinde Dow Jones, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq gün içerisinde sırasıyla % 1,6, %2 ve %2,7 kadar yükseldi. Nasdaq endeksinin 50 günlük ortalama seviyesi olan 10900 seviyelerinde destek bulduğu görüldü. S&P endeksindeki bütün sektörler günü artıda kapatırken, yükselişin odağın %3,3 ile teknoloji şirketleri oldu. Petrol fiyatlarının bugün olumlu seyrine rağmen endekste enerji şirketleri diğer sektörlere karşın %0,6 ile en az primlenmeye sahip. Dow Jones endeksinde Microsoft, Apple, Salesforce, Home Depot ve Caterpillar %3-4 civarı primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. Tesla’nın dünkü sert satıştan sonra 50 günlük ortalaması olan $330 seviyesinden destek bulduğunu görüyoruz. Hisse, $36 primlenerek günü %11 artışla kapadı. ABD’de yarın haftalık işsizlik başvuruları, doğalgaz ve petrol için haftalık stok verileri ve üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek.



Avrupa endeksleri de üç gün devam eden satışın ardından teknoloji şirketlerinde izlenen toparlanma ve ECB beklentileriyle toparlandı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,8, Almanya DAX endeksi %2 ve Fransa CAC40 endeksi de %1,4 oranında yükseldi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri, telekom ve temel tüketim en çok değer kazanan sektörler oldu. Diğer tüm sektörlerde de primli kapanış gerçekleşti. FTSE 100 endeksinde ise temel tüketim, enerji ve bilgi teknolojileri endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Corona virüs aşısı üzerinde çalışan İngiltere merkezli AstraZeneca’nın aşı deneylerini durdurma haberi öne çıktı. Fakat şirket hisseleri seans açılışındaki sert düşüşten sonra toparlanmayı başardı.



Asya endeksleri dünya genelinden negatif olarak ayrıştı ve Shanghai %0,63, Shenzhen ise %2,34 ekside kapanış gerçekleştirdi. Çin’de bugün açıklanan üretici ve tüketici fiyat endeksleri yıllık bazda piyasa beklentilerini paralel olarak gerçekleşti. ÜFE %2 gerilerken TÜFE’de %2,4 artış açıklandı.