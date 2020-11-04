Piyasalarda bugün: Dolar ve Euro kuru rekor seviyelerde

Küresel piyasalarda ABD Başkanlık Seçimleri izlenirken yurt içinde ise döviz kurlarındaki hareketlilik izleniyor. Dün 8,55'e dayanan ve tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL'de bugün dalgalı bir seyir yaşanıyor.

Sabah saatlerinde 8,41-8,42 seviyelerinden güne başlayan dolar/TL 8,43 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 9,82'nin üzerinde el değiştiriyor.

Yurt içinde günün en önemli verisi olarak ekim ayı reel efektif döviz kuru ön plana çıkıyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Karar yarın TSİ 22.00’de açıklanacak.