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Piyasalarda bugün: Dolar ne kadar oldu?

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 'Türkiye ile yapıcı görüşme içinde olunduğunu' açıklamasının ardından piyasalar gözünü Türkiye IMF ilişkilerine çevirirken Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretimini kısma konusunda anlaştı. Global piyasaların çoğu bugün tatil dolayısıyla kapalı. İşte piyasalardaki son gelişmeler...

Piyasalarda bugün: Dolar ne kadar oldu?

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 'Türkiye ile yapıcı görüşme içinde olunduğunu' açıklamasının ardından piyasalar gözünü Türkiye IMF ilişkilerine çevirirken Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretimini kısma konusunda anlaştı. Global piyasaların çoğu bugün tatil dolayısıyla kapalı. İşte piyasalardaki son gelişmeler...

10 Nisan 2020 Cuma 09:49
2006 Okunma
Piyasalarda bugün: Dolar ne kadar oldu?

Global piyasaların çoğunluğunun ‘Kutsal Cuma’ (Paskalya pazarından önceki cuma) nedeniyle tatil olduğu haftanın son gününde piyasalar corona virüsünü, OPEC petrol anlaşmasının etkileri ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın Türkiye açıklamalarının yankılarını takip edecek.

Bluebay Varlık Yönetimi stratejisti Timothy Ash ise “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Varsayım üzerine yürürken, sanırım bu bir tür program desteği için potansiyel anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

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  • EURO

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  • ALTIN

    358.736 (%-0.37)

Georgieva, Bloomberg’e verdiği röportajda, kurumun Türkiye ile temasta olup olmadığı sorusuna karşılık, “Türkiye dahil tüm üyelerle çok yapıcı temaslar içindeyiz” yanıtını vermişti.

OPEC+ üyeleri üretimi kısmak için uzlaştılar, ABD ve diğer üreticileri de buna katılmaya çağırdılar. ABD, OPEC+’nın üretim kısıntısı üzerinde uzlaşmasından memnun olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim artırma kararıyla birlikte brent petrolün varil fiyatı ilk etapta belirgin bir tepki vermeyerek 32 dolar seviyesinde işlem görüyor.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları ise, corona virüsü salgının en çok vurduğu Avrupa ülkeleri için 500 milyar euro büyüklüğünde bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardılar.

ABD: MAYIS’TA NORMALE DÖNERİZ

Trump yönetiminin ekonominin başındaki iki ismi Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinin Mayıs ayında normal faaliyetler için yeniden açılmaya başlayabileceğini ifade ettiler.

Son Güncelleme: 10.04.2020 09:57
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