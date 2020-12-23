Piyasalarda bugün

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Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz(İnfo Yatırım)
Ekonomi 23.12.2020, 10:12
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Ne Oldu?
- Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 19.256 artarak 2.062.960’a yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 3.309 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 251 kişi artarak 18.602’ye yükseldi. İyileşen sayısı ise 1.866.815.
- Donald Trump, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Covid-19 salgınına yönelik pakette, 600'er dolar nakit yardımının 2.000 dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılması için çağrıda bulundu.
- Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi 31 Ocak 2021’e, Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 28 Şubat 2021’e uzatıldı.
- Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere TBMM'de kabul edildi .
- ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci canlı yayında Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını yaptırdı.
- İtalya, Covid-19 aşısını 27 Aralık'ta ilk olarak sağlık çalışanlarına yapacak .
- ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, Covid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için "negatif" Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.
Ne Olacak?
- Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri, Michigan Beklentileri ve Konut Satışları verileri açıklanacak.
- Yarın TCMB Faiz Kararı açıklanacak.
- Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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|Takımlar
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|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
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|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
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|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
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