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Piyasalarda bugün...

Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz (İnfo Yatırım)

Ekonomi 01.10.2020, 09:04
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Piyasalarda bugün...

Ne Oldu?

  • Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.391 kişi artarak 318.663’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 65 kişi artarak 8.195’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 279.749
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü.
  • AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı beklenmiyor.
  • ABD Senatosu, federal hükümetin 11 Aralık'a kadar açık kalmasını  sağlayacak olan geçici fonlama paketine onay verdi ve yasalaşması için imzalanmak üzere Başkan Trump'a gönderdi .
  • ABD Temsilciler Meclisi Demokratların sunduğu yeni coronavirüs yardım paketinin oylamasını, partiler üstü bir paketin ortaya konabilmesi için Trump yönetimi ile müzakerelere zaman tanımak amacıyla erteledi
  • Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların bir an önce durdurulması  çağrısı yaptı .
  • Enerji Bakanı Dönmez: Kanuni Sondaj Gemisi, 10 Ekim'de demir alacak .
  • Almanya Başbakanı Merkel, gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.
  • Fed, Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi
  • Japonya Piyasaları teknik sorun nedeniyle gün boyu işlemlere kapatıldı.
  • Almanya'nın AB Büyükelçisi Clauss, birliğin toparlanma fonundaki gecikmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ne Olacak?

  • İçeride İmalat PMI ve PPK Toplantı Özeti açıklanacakken, Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde İmalat PMI verileri açıklanacak. ABD tarafında ise İşsizlik Başvuruları verisi ön planda olacak.
  • Çin’de Piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak.
  • AB Liderler Zirvesi bugün gerçekleşecek.
  • BDDK’nın aktif rasyo revizyonu bugünden itibaren geçerli olacak.
  • Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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