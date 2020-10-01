Piyasalarda bugün...

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Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz (İnfo Yatırım)
Ekonomi 01.10.2020, 09:04
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Ne Oldu?
- Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.391 kişi artarak 318.663’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 65 kişi artarak 8.195’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 279.749
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü.
- AB Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı beklenmiyor.
- ABD Senatosu, federal hükümetin 11 Aralık'a kadar açık kalmasını sağlayacak olan geçici fonlama paketine onay verdi ve yasalaşması için imzalanmak üzere Başkan Trump'a gönderdi .
- ABD Temsilciler Meclisi Demokratların sunduğu yeni coronavirüs yardım paketinin oylamasını, partiler üstü bir paketin ortaya konabilmesi için Trump yönetimi ile müzakerelere zaman tanımak amacıyla erteledi
- Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısı yaptı .
- Enerji Bakanı Dönmez: Kanuni Sondaj Gemisi, 10 Ekim'de demir alacak .
- Almanya Başbakanı Merkel, gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına kolay erişimi için 100 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.
- Fed, Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi
- Japonya Piyasaları teknik sorun nedeniyle gün boyu işlemlere kapatıldı.
- Almanya'nın AB Büyükelçisi Clauss, birliğin toparlanma fonundaki gecikmelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Ne Olacak?
- İçeride İmalat PMI ve PPK Toplantı Özeti açıklanacakken, Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi’nde İmalat PMI verileri açıklanacak. ABD tarafında ise İşsizlik Başvuruları verisi ön planda olacak.
- Çin’de Piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak.
- AB Liderler Zirvesi bugün gerçekleşecek.
- BDDK’nın aktif rasyo revizyonu bugünden itibaren geçerli olacak.
- Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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|3
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|P
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|3
|9
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|3
|9
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|3
|9
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|2
|6
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|3
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|0
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|0
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|4
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|2
|4
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|4
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