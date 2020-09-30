Son Dakika
Piyasalarda bugün
Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz(İnfo Yatırım)
Ekonomi 30.09.2020, 09:15
4
Ne Oldu?
- Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.427 kişi artarak 317.272’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 68 kişi artarak 8.130’a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 278.504.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
- Mayıs ayında ‰2'den %1'e çıkarılan kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı yeniden ‰2'ye indirildi.
- Türk Lirası mevduatta yılsonuna kadar 1 yılın üstünde mevduat yapanlardan vergi alınmayacak .
- ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump ve Biden ilk yüz yüze münazarasını gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri tartışılırken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkati çekti.
- Trump, 2016 ve 2017de milyonlarca dolar vergi ödediğini belirterek, 2016'da seçilmeden önceki 15 yılın 10'unda hiç gelir vergisi ödemediği iddiasını yalanladı. Biden, Trump'ın yüksek gelirli kesimler için yaptığı vergi indirimlerini kaldırmayı planladığını söyledi.
- Fox Business'ın haberine göre, Trump yönetimi, Demokratlara yeni koronavirüs teşvik paketinin 1,5-1,6 trilyon dolar olmasını önerecek.
- JP Morgan Chase, değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonuna ilişkin soruşturmalarda anlaşma yoluna giderek 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Ne Olacak?
- İçeride Dış Ticaret Dengesi açıklanacakken, ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam ve 2Ç20 GSYH ön planda olacak.
- AB Liderler Zirvesi yarın gerçekleşecek.
- BDDK’nın aktif rasyo revizyonu yarından itibaren geçerli olacak.
- Borsa İstanbul’un bu sabah negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0