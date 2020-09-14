Piyasalarda bugün

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Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz(İnfo Yatırım)
Ekonomi 14.09.2020, 09:32
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Ne Oldu?
- Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.527 kişi artarak 291.162’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 57 kişi artarak 7.056’ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 258.833.
- Moody's Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümü "negatif"te bıraktı. Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti yok.
- Erdoğan: Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz.
- Erdoğan: (Yunanistan'a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız.
- ABD Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak seçimi Biden'in kazanması halinde piyasalarda çöküş yaşanacağını savunarak, "Eğer Biden kazanır ise bu ülkenin daha önce hiç gördüklerine hiz benzemeyen bir piyasa çöküşü olacak" diye konuştu.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakması gerektiğini söyledi.
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
- Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı kaydediliyor.
- Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca Plc’nin çalışmaları, hastalanan bir aşı gönüllüsü hakkındaki endişeler nedeniyle durdurulduktan sonra İngiltere'deki Covid-19 aşısı denemeleri yeniden başlatıldı.
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin petrol gelirinin son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söyledi.
- Çin, Çin ana karasında ve Hong Kong'da çalışan Amerikalı diplomatların faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
- İsrail’de coronavirüs salgının vaka sayılarının artışa geçmesi nedeni ile 18 Eylül’den itibaren 3 haftalık karantina uygulanacak. Karantina süresince market ve eczane gibi yerler dışında birçok işletmenin kapatılması ve evden çalışma sistemine geçilmesi bekleniyor .
Ne Olacak?
- İçeride Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satış verileri açıklanacakken, Euro Bölge’sinde Sanayi Üretim Endeksi verisi ön planda olacak.
- Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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