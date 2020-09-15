Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Düne yatay başlayan BİST100 Endeksi, seans içinde 1.110 seviyesine kadar yükseldi ve seansı %0,42 primle 1.107 seviyesinden tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 7 baz puan artarak %13,31 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa 20 baz puan azalarak %13,50 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,669’dan işlem görüyor. Dolar/TL dün, 7,50 seviyesine, Euro/TL, 8,91 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 512,7 seviyesinden işlem görüyor.

Seansa pozitif başlayan ABD hisse senetleri, kapanışta, Dow Jones Endeksi %1,18 artışla 27.993 puana, S&P500 Endeksi %1,27 artışla 3.384 puana, Nasdaq Endeksi %1,87 artışla 11.057 puana yükseldi. Avrupa Borsaları, aşıya yönelik gelişmelerle karışık seyirle kapandı.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi temmuz ayında aylık %8,4, yıllık %4,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

TÜİK verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda %11,9 arttı. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,9, gıda, içecek ve tütün satışları ise %12,3, otomotiv yakıtı satışları %7,2 yükseldi. Toplam ciro endeksi ise temmuz ayında, yıllık bazda %20,2 artış gösterdi.

Tarım ÜFE, ağustosta aylık %0,22 yıllık %17,36 artış gösterdi. Ağustosta artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %4,49 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak kaydedildi.

İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı" parlamentodaki ilk oylamayı geçti. Uygulama gereği, tasarının cuma gününe görüşülmesine devam edilecek. Bu süreçte, verilecek değişiklik önergeleri oylanacak, olası değişikliklerin ardından tasarı yeniden oylamaya sunulacak.

Euro Bölgesi’nde temmuzda, sanayi üretimi aylık bazda %4,1 yükselirken yıllık bazda %7,7 azaldı.

Çin’de ağustos ayında, perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5, sanayi üretimi ise %5,6 artış kaydetti. Böylelikle Çin ekonomisi ağustos ayında toparlanma sinyalleri verdi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsaları pozitif ağırlıklı bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,24 ekside. Sabah saatlerinde Dolar/TL 7,48, Euro/TL, 8,91, Euro/Dolar paritesi, 1,19, Dolar Endeksi, 92,87 seviyesinden, Brent tipi petrol, varil başına 39,52 dolardan işlem görüyor. Altının onsu 1.967dolardan, gramı ise 473,42 liradan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi verileri ön plana çıkarken yurt dışında Çin’de işsizlik oranı, İngiltere’de işsizlik oranı, Almanya’da Zew ekonomik duyarlılık endeksi, ABD’de ithal fiyatları, New York Fed imalat endeksi ve sanayi üretimi verileri ön plana çıkıyor. Ayrıca FED’in iki gün sürecek faiz toplantısı 16:00 itibariyle başlayacak.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

9,44x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %-0,8 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpanda iskonto olmasına rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 16 Ocak’ta yapılan 2020 yılının ilk toplantısında 75, 19 Şubat’ta 50, planlı toplantısından 2 gün önce olağanüstü toplanarak 17 Mart’ta 100, 22 Nisan’da 100 ve 21 Mayıs’ta 50 baz puan indirim yaparak toplamda 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 25 Haziran, 23 Temmuz ve 20 Ağustos toplantılarında ise değişiklik yapmayarak haftalık repo faizini mevcut %8,25 seviyesinde bıraktı.

Ağustos ayında %0,86 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Eylül ayında %0,92, 2020 yılı sonunda %10,82 ve 12 ay sonrasında %9,70 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2020 sonunda 7,34, 12 ay sonrasında ise 7,68 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2020 sonunda 17,3 milyar dolar, 2021 yılında ise 20,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2020 ve 2021’de sırasıyla -%1,6 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,43’te kalması, 3 ay sonrasında %9,06’ya, 6 ay sonrasında %9,20’ye ve 12 ay sonrasında ise %9,10’a gerilemesi beklenmektedir. Hali hazırda %13,5 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,72 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi

15-22 Eylül dönemi için teknik takip listemizde ASELS, SISE, EKGYO ve MGROS yer almaktadır. Destek ve dirençler 3. sayfadaki tablodadır.