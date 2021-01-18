Piyasalara Analitik Bakış

Dün Ne Oldu…

Haftanın son işlem gününe ekside başlayan ve 1.516,1 seviyesine kadar geri çekilen BİST100 Endeksi, %1,43 kayıpla 1.524,5 puandan günü tamamladı. Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi %14,76’dan, 10 yıllık tahvil faizi %13,43’den ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,087 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 327,1 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Borsaları, teşvik paketlerine karşın beklentilerin altında gelen perakende satışlar verisi nedeniyle haftayı negatif tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,57 düşüşle 30.814 puana, S&P500 Endeksi %0,57 azalışla 3.768 puana, Nasdaq Endeksi %0,87 düşüşle 12.999 puana geriledi. Avrupa Borsaları haftayı negatif tamamladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre toplam otomotiv üretimi, geçen yıl 2019'a göre %11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi de %13 düşüşle 855 bin 43 adet oldu.

Çin, 2020 yılını %2,3 büyüme ile tamamladı. Ekonomistlerin beklentileri %2,1 büyümesi yönündeydi. Aralık ayı sanayi üretimi ise aylık bazda %1,24, yıllık %4,6 olarak gerçekleşti.

Çin’de aralık ayı işsizlik oranı %5,2 olarak gerçekleşti.

Japonya’da sanayi üretimi kasım ayında aylık %0,5 düşüş, yıllık %4,0 düşüş gösterdi.

İngiltere’de sanayi üretimi kasımda aylık %0,1 azalış gösterirken yıllık bazda ise %4,7 azaldı. İngiltere ekonomisi kasımda aylık %2,6 küçülme gösterirken yıllık %8,9 daraldı.

ABD’de perakende satışlar aralıkta aylık %0,7 azalırken yıllık %4,0 artış gösterdi. ABD’de üretici fiyat endeksi ise aralıkta aylık %0,3, yıllık %0,8 arttı.

ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, ocak ayında aylık 1,5 puan azalışla 79,2 oldu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinin tamamlandığı bildirildi. Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor. Stellantis hisseleri, Pazartesi günü Milano ve Paris borsalarında ve Salı günü New York borsalarında işlem görmeye başlayacak.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni haftaya başlarken Asya Borsaları, karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 ekside. Dolar/TL 7,46, Euro/TL 9,02, Euro/Dolar paritesi 1,2078, Dolar Endeksi 90,82, Brent tipi petrolün varili ise 54,73 dolardan işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izliyor. Altının onsu 1.837 dolardan, altının gramı 440,79 liradan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD Borsaları “Martin Luther King Günü” nedeniyle kapalı olacak.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

12,96x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %38,6 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020’deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi.

Aralık ayında %1,25 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Ocak ayında %1,35, Şubat ayında %0,69, 2021 yılı sonunda %11,15 ve 12 ay sonrasında %10,53 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2021 sonunda 8,09, 12 ay sonrasında ise 8,16 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2021 sonunda 24,0 milyar dolar, 2022 yılında ise 22,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %3,9 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17, 3 ay sonrasında %17, 6 ay sonrasında %15,92 ve 12 ay sonrasında ise %13,28 olması beklenmektedir. Hali hazırda %14,76 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,3 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

ŞİRKET HABERLERİ

Aygaz A.Ş. (AYGAZ; Haberin etkisi: Nötr)

Aygaz’ın mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve giderek büyüyen kargo dağıtım sektöründeki %100'üne sahip olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla, Aygaz, Aykargo ve McKinsey Grubu (‘McKinsey') arasında stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak 15.01.2021 tarihinde Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Sözleşme ile taraflarca ilk 5 yılda Aykargo'ya toplam 75 milyon ABD Doları sermaye konulması suretiyle yatırım yapılması ve ortaklık yapısının %80 Aygaz, %20 McKinsey olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4597/piyasalara-analitik-bakis-18.01.2021.htm