Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Güne %0,81 artışla başlayan BİST100 Endeksi, 1.497-1.510 bandından işlem gördü ve rekor tazeledi. Kapanışta %1,06 primle 1.505 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,15, Sınai Endeks %0,78 artıda tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 3 baz puan gerileyerek %14,90 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil %12,97 seviyesinde sabit kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,047’den işlem görüyor. Gün içinde Dolar/TL, 7,27-7,39 bandından, Euro/TL 8,93-9,11 bandından işlem gördü. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 307,5 seviyesinden işlem görüyor.

Güne negatif başlayan ABD Endeksleri, seansı karışık kapattı. Dow Jones Endeksi %1,44 artışla 30.829 puana, S&P500 Endeksi %0,57 artışla 3.748 puana yükselirken Nasdaq Endeksi %0,61 düşüşle 12.741 puana geriledi. Avrupa Borsaları pozitif bir seyir izledi.

ABD’de, Kasım 2020'de düzenlenen seçimleri kaybeden Donald Trump'ı destekleyenlerin Kongre'ye baskın düzenledi. Trump destekçilerinin yarattığı şiddet olaylarında can kayıpları yaşandı. Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi. Pensilvanya Valisi Wolf, yaşanan olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Dünya Bankası, 2021 Türkiye büyüme beklentisini Kovid-19 vakalarındaki yükseliş, zayıf seyreden turizm ve daha sıkı para politikası nedeniyle %5'ten %4,5'e indirdi.

Türkiye otomobil pazarı, 2020'de %61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de aralık ayında hizmet sektörü PMI verisi 54,8, bileşik PMI verisi ise 55,3 olarak gerçekleşti. (Beklenti: 55,1, 55,7) Fabrika siparişleri ise kasımda %1,0 olarak gerçekleşti.

ABD’de özel sektör istihdamı nisandan bu yana ilk kez düştü. ADP özel sektör istihdamı, aralık ayında 123.000 azalış gösterdi. (Beklenti: 60.000)

Euro Bölgesi’nde, aralıkta hizmet sektörü PMI verisi 46,4, bileşik PMI verisi ise 49,1 oldu. (Beklenti: 47,3, 49,8) Kasım ayı ÜFE ise %0,1 olan beklentilerin üzerinde, %0,4 oldu..

Almanya’da aralık ayında hizmet sektörü PMI verisi 47,0, bileşik PMI verisi ise 52,0 olarak gerçekleşti. (Beklenti: 49,9, 50,7) Aralıkta enflasyon, aylık %0,5, yıllık -%0,3 oldu.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken, Asya Borsaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,44 artıda. Sabah saatlerinde Dolar/TL 7,30’un altında, Euro/TL 9,00, Euro/Dolar paritesi 1,2312, Dolar Endeksi 89,50, Brent tipi petrol varil başına 54,66 dolar seviyesinden işlem görüyor. GOÜ para birimleri dolar karşısında karışık görünüm sergiliyor. Altının onsu, 1.919 dolardan, gramı 450,41 liradan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Almanya’da fabrika siparişleri, Çin’de döviz rezervleri, Euro Bölgesi’nde ekonomik görünüm endeksi, tüketici fiyat endeksi ve perakende satışlar, OECD tüketici fiyat endeksi, ABD’de dış ticaret dengesi, işsizlik başvuruları ve ISM hizmet sektörü PMI verileri öp plana çıkıyor.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

12,74x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %36,2 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020’deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi.

Aralık ayında %1,25 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Ocak ayında %1,29, 2021 yılı sonunda %14,18 ve 12 ay sonrasında %10,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2021 sonunda 7,77, 12 ay sonrasında ise 8,37 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2021 sonunda 34,0 milyar dolar, 2022 yılında ise 22,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %0,5 ve %3,8 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %16,18, 3 ay sonrasında %16,39, 6 ay sonrasında %15,61 ve 12 ay sonrasında ise %13,18 olması beklenmektedir. Hali hazırda %14,9 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,49 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

ŞİRKET HABERLERİ

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD; Haberin etkisi: Sınırlı Olumlu)

CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirket arasında, Şirketin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır Bursa'daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın'daki Söke Üretim Tesisi, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmeleri Alıcı'ya devredilecektir. Sözleşme uyarıca pazarlık usulü ile belirlenen toplam satış bedeli KDV hariç 240.000.000 TL olup, bu tutarın 105.000.000 TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen tahmini stoklar değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4573/piyasalara-analitik-bakis-07.01.2021.htm