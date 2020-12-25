Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Güne %0,44 artışla başlayan BİST100 Endeksi, TCMB’nin faiz kararı sonrası 1.432 puana yükselerek rekor tazeledi. Kapanışta %0,59 primle 1.426 puandan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık Endeksi sabit kalırken Sınai Endeks %0,82 artıda tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 16 baz puan artarak %14,85 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan düşerek %12,77 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,926’dan işlem görüyor. PPK öncesi sakin bir seyir izleyen Dolar/TL, faiz kararından sonra 7,55 seviyesine, Euro/TL ise 9,21 seviyesine kadar geriledi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 320,3 seviyesinde.

Yarım gün işlem gören ABD'de endeksler, Noel öncesinde günde, Brexit sonrası ticaret anlaşmasından da destek bularak seansı yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,23 artışla 30.200 puana, S&P500 Endeksi %0,35 artışla 3.704 puana, Nasdaq Endeksi %0,26 yükselişle 12.805 puana yükseldi. Noel Öncesi nedeniyle bir kısmı yarım gün, bir kısmı tam gün işlem görmeyen Avrupa Borsaları, Pfizer/BioNTech aşısının AB’ye dağıtılmaya başlanmasından da destek bularak seansın pozitif tamamladı.

2020’nin son PPK toplantısında TCMB, politika faizini 200 baz puan artırarak %17’ye çıkardı. Beklentiler 150 baz puan artış yönündeydi. TCMB'nin karar metninde enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği belirtildi.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian, yaptığı açıklamada Oppo'nun Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı aldığını belirtti.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken, Asya Borsaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,22 artıda. Sabah saatlerinde Dolar/TL 7,59, Euro/TL 9,24, Euro/Dolar paritesi 1,2195, Dolar Endeksi 90,25, Brent tipi petrol, varil başına 51,37 dolardan işlem görüyor. GOÜ para birimleri dolar karşısında karışık görünüm sergiliyor. Altının onsu 1.880 dolardan, gramı 458,59 liradan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve yabancı ziyaretçi sayısı verileri ön plana çıkarken yurt dışında Japonya Tokyo tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranı verileri ön plana çıkmaktadır

ABD ve Avrupa Borsaları “Noel Öncesi” nedeniyle kapalı olacak.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

12,11x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %29,4 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020’deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi.

Kasım ayında %2,30 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Aralık ayında %0,90, Ocak ayında %1,29, 2020 yılı sonunda %14,18 ve 12 ay sonrasında %10,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2020 sonunda 7,77, 12 ay sonrasında ise 8,37 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2020 sonunda 34,0 milyar dolar, 2021 yılında ise 22,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2020 ve 2021’de sırasıyla %0,5 ve %3,8 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %16,18, 3 ay sonrasında %16,39, 6 ay sonrasında %15,61 ve 12 ay sonrasında ise %13,18 olması beklenmektedir. Hali hazırda %14,85 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,49 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

ŞİRKET HABERLERİ

Türk Telekom (TTKOM; Haberin etkisi: Nötr)

Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189 milyon dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4,3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2,62'dir.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4551/piyasalara-analitik-bakis-25.12.2020.htm