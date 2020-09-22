Piyasalara analitik bakış

Haftanın ilk işlem gününe yatay 1.112 puandan başlangıç yapan BİST100 Endeksi sabah saatlerinde 1.115 puana kadar yükselirken küresel piyasalardaki düşüş eğilimine paralel %2,24 kayıpla 1.087 puandan günü tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan artarak %13,84’e ve 10 yıllık tahvil faizi 19 baz puan artarak %13,93 seviyesine yükseldi. Haftalardır rekor yolculuğunu sürdüren Dolar/TL kuru, zirve seviyesini 7,64’ün üzerine taşıdı. Euro/TL ise 9 sınırını geçerek rekor yeniledi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 558,5 seviyesinden işlem görüyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda %7,46, yıllık bazda ise %30,23 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan bir başka veriye göre ise, tarım-GFE, temmuz ayında bir önceki aya göre %0,61, bir önceki yılın aralık ayına göre %3,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,74 artış gösterdi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 810,4 milyar lira oldu. Buna göre, borç stokunun 824,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 986,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.

TÜİK tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Böylece yapılan güncelleme sonrası TÜİK, güven endeksi hesabına işsiz sayısı beklentisi ile tasarruf etme ihtimali beklentisini dahil etmeyecek. Bunun yerine “Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” verilerini alacak.

ABD hisse senetleri piyasası virüsün ekonomide yarattığı belirsizlikler ve vaka sayılarındaki artışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1,84 kayıpla 27.148 puana, S&P500 Endeksi %1,16 düşüşle 3.281 puana ve Nasdaq Endeksi %0,13 azalışla 10.779 puana geriledi. Avrupa Borsaları da seansı sert düşüşle tamamladı.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsaları NIKKEI Endeksi hariç satıcılı seyrediyor. ABD’de Dow Jones vadeli endeksi %0,19 ekside. Dolar/TL 7,6398’den, Euro/TL ise 8,9830 seviyesinden işlem görüyor. Yatay seyrini koruyan dolar endeksi 93,61 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,1740 sınırında. Brent tipi petrolün varili 41,45 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Altının onsu dün 1.882 dolar seviyesine kadar gevşerken yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1.914 dolar, gramı 470 TL seviyesinde.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD’de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ve 2.El konut satışları verileri takip edilecek. Japonya Tokyo Borsası ‘Sonbahar Başlangıcı’ nedeniyle kapalı olacak.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

9,28x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,4x olan 5 yıllık ortalamasına göre %0,9 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpanda iskonto olmasına rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 16 Ocak’ta yapılan 2020 yılının ilk toplantısında 75, 19 Şubat’ta 50, planlı toplantısından 2 gün önce olağanüstü toplanarak 17 Mart’ta 100, 22 Nisan’da 100 ve 21 Mayıs’ta 50 baz puan indirim yaparak toplamda 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 25 Haziran, 23 Temmuz ve 20 Ağustos toplantılarında ise değişiklik yapmayarak haftalık repo faizini mevcut %8,25 seviyesinde bıraktı.

Ağustos ayında %0,86 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine göre; Eylül ayında %1,07, Ekim ayında %1,46, 2020 yılı sonunda %11,46 ve 12 ay sonrasında %10,15 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2020 sonunda 7,60, 12 ay sonrasında ise 7,94 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2020 sonunda 22,8 milyar dolar, 2021 yılında ise 20,2 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2020 ve 2021’de sırasıyla -%1,5 ve %4,2 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,62, 3 ay sonrasında %9,50, 6 ay sonrasında %9,64 ve 12 ay sonrasında ise %9,38 olması beklenmektedir. Hali hazırda %13,93 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %12,71 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.

ŞİRKET HABERLERİ

Emlak Konut GYO (EKGYO; Haberin etkisi: Nötr)

Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604m2 yüz ölçümlü arsalar KDV hariç 128.000.000 TL bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV hariç 149.900.000 TL (KDV Dahil 176.882.000 TL) teklif gelmiştir.

Koç Holding (KCHOL; Haberin etkisi: Nötr)

Vehbi Koç Vakfı'nın sahibi olduğu 327.598,01 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. payının 7.416.819 TL ve 677.947,33 TL nominal değerli Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. payının 59.828.852 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri dün tamamlanmıştır.

Teknik Takip Listesi

22-29 Eylül dönemi için teknik takip listemizde SISE, PETKM, BIMAS ve TCELL yer almaktadır. Destek ve dirençler 3. sayfadaki tablodadır.

Rapor için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4371/piyasalara-analitik-bakis-22.09.2020.htm